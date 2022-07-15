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Экономика

13:29

Мантуров заявил, что в России нет проблем с удобрениями

экономика

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

В России нет проблем с удобрениями, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, претендующий на должность заместителя председателя правительства России.

"В части удобрений проблем нет и не будет, так как мы более чем с двукратным запасом закрываем все внутренние потребности", – сказал он на пленарном заседании Госдумы, прямая трансляция которого велась в группе ГД в соцсети "ВКонтакте".

Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в кабмине РФ с 10 до 11, введя должность заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ. В пятницу, 15 июля, в Госдуме рассматривается вопрос об утверждении Дениса Мантурова на эту должность.

Ранее в Кремле отказались комментировать продолжение кадровых изменений в правительстве РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в Кремле никогда не анонсируют кадровые дела, а по факту сообщают о подписанных президентом указах.

До этого РБК со ссылкой на источники сообщил, что вице-премьер Юрий Борисов, в настоящее время занимающийся курированием в правительстве космического направления и оборонной промышленности, в скором времени покинет пост. По словам собеседников СМИ, Борисов может возглавить "Роскосмос". Сейчас во главе корпорации находится Дмитрий Рогозин.

Госдума проведет внеочередное заседание 15 июля

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