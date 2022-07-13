В Кремле отказались комментировать продолжение кадровых изменений в правительстве РФ

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Кремль не будет комментировать возможное продолжение кадровых изменений в российском правительстве. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он напомнил, что в Кремле никогда не анонсируют кадровые дела, а по факту сообщают о подписанных президентом указах.

Накануне Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в кабмине РФ с 10 до 11, введя должность заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ.

Позднее РБК со ссылкой на источники сообщил, что вице-премьер Юрий Борисов, в настоящее время занимающийся курированием в правительстве космического направления и оборонной промышленности, в скором времени покинет пост. По словам собеседников СМИ, Борисов может возглавить "Роскосмос". Сейчас во главе корпорации находится Дмитрий Рогозин.