Путин изменил название должности Минниханова в Госсовете

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Должность Рустама Минниханова в составе Госсовета теперь будет значиться как "глава Республики Татарстан" вместо президента региона. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в состав Государственного Совета Российской Федерации <...> следующие изменения: наименование должности Минниханова Р. Н. изложить в следующей редакции: "Глава Республики Татарстан", – говорится в документе.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о принципах организации публичной власти в субъектах РФ. Он отменяет запрет за пребывание в должности руководителя региона больше двух сроков подряд, а срок действия полномочий теперь составляет пять лет и одинаков для всех субъектов страны.

Кроме того, закон закрепляет в качестве официального названия должности руководителя субъекта РФ термин "глава" с дальнейшим указанием названия конкретного региона.

Комментируя принятие данного документа, Минниханов заявил, что позиция властей Татарстана не была учтена, однако республика все равно будет его исполнять.

