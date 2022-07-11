Путин подписал указ об упрощенном гражданстве РФ для всех жителей Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики или Украины, <...> имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", – говорится в документе.

Решение также распространяется на жителей указанных территорий, которые ранее имели гражданство РФ, но оформили выход из него. В предыдущей редакции указа речь шла только о жителях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, теперь же возможность упрощенного вступления в российское гражданство предусмотрена и для жителей других регионов Украины.

Ранее в МВД РФ сообщили, что находящиеся на территории РФ граждане Украины, ДНР и ЛНР вправе остаться в стране и после 17 августа, даже если у них отсутствуют соответствующие разрешительные документы на проживание или трудовую деятельность. Гражданам указанных стран рекомендуется обращаться в органы МВД для оформления статуса беженца или временного убежища.

Беженцы с Украины, из ДНР и ЛНР начали активно прибывать в РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

