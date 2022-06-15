ГД приняла закон об упрощенном получении ВНЖ в России для IT-специалистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госдума приняла закон об упрощенном получении вида на жительство в России зарубежными IT-специалистами и членами их семей. Им не нужно будет получать разрешение на временное проживание.

В пояснительных материалах отмечается, что упрощенный порядок возможен для некоторых категорий иностранцев. При этом данная мера не распространяется на работников зарубежных юридических лиц, которые выполняют монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, послегарантийный ремонт поставленного в РФ оборудования.

Упрощенный порядок предлагается распространить и на иностранных IT-специалистов, которые работают в аккредитованных организациях.

Ранее Минобрнауки предложило на период спецоперации на Украине упростить экзамен для иностранцев при получении вида на жительство, разрешений на временное проживание и на работу.

Документ разработали, чтобы временно освободить иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в России в порядке, не требующем получения визы, и желающих оформить правовой статус на территории страны от сдачи письменной части экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.

