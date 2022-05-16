Минобрнауки РФ предложило упростить экзамен для иностранцев при получении ВНЖ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минобрнауки РФ предложило на период спецоперации на Украине упростить экзамен для иностранцев при получении вида на жительство, разрешений на временное проживание и на работу. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Его разработали, чтобы временно освободить иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в России в порядке, не требующем получения визы, и желающих оформить правовой статус на территории страны от сдачи письменной части экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. Будет предусмотрена только устная часть экзамена.

Ранее депутаты от ЛДПР и сенаторы решили внести в Госдуму законопроект об упрощенном порядке выдачи гражданства лицам, один из родителей которых в свидетельстве о рождении записан как русский.

В пояснительной записке указано, что поводом для разработки инициативы стало усиление в странах Запада недружественных настроений по отношению к гражданам РФ, а также иностранцам и лицам без гражданства, имеющим русские или российские корни.

В документе говорится, что для получения паспорта РФ не нужно будет непрерывно пять лет проживать в России, получать ВНЖ, сдавать экзамен по русскому языку и подтверждать законный источник дохода. При этом нужно будет начать процедуру отказа от имеющегося гражданства, за исключением случаев, когда вопрос двойного гражданства урегулирован международным договором.

Согласно проекту закона, решение о приеме в гражданство будет приниматься в течение трех месяцев со дня подачи заявления. Авторы инициативы считают, что в первую очередь этой возможностью воспользуются лица, русские по национальности, проживающие на Украине и в других бывших советских республиках.