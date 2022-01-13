Иностранцев смогут высылать из России за нарушение общественного порядка

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Министерство внутренних дел РФ изучает возможность введения норм, предусматривающих высылку из страны иностранных граждан за совершение грубых нарушений общественного порядка, заявила начальник Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Рассматривается вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения ответственности иностранцев в виде высылки за совершение ими грубых административных правонарушений, в том числе посягающих на общественный порядок", – рассказала она.

По словам Казаковой, данные изменения прорабатываются в рамках работы по совершенствованию миграционного законодательства. Также его реформирование предусматривает внедрение единого электронного документа для иностранцев, который обеспечит их идентификацию.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил при получении гражданства РФ ввести обязательный тест на знание российской культуры. По его словам, иностранцев также нужно тестировать на знание российских музеев, так как в последнее время они страдают от малого числа туристов.