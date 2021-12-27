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Общество

09:39

В ГД предложили тестировать иностранцев на знание культуры при получении гражданства РФ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При получении гражданства РФ необходимо ввести обязательный тест на знание российской культуры. Такое предложение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов РИА Новости.

По его словам, иностранцев также нужно тестировать на знание российских музеев, так как в последнее время они страдают от малого числа туристов.

Ранее Милонов предложил создать новый электронный сервис о фактах нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли, услуг ЖКХ и произвола государственных служащих.

Депутат подчеркнул, что цифровые сервисы играют важную роль в жизни россиян, так как это упрощает взаимодействие граждан с государственными органами различного уровня. При этом Милонов отметил, что к нему часто обращаются люди по вопросам нарушения прав потребителей.

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