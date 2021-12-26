В Госдуме раскритиковали российскую фигуристку за смену гражданства

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Депутат Госдумы Виталий Милонов упрекнул российскую фигуристку Марию Талалайкину в меркантильности за смену спортивного гражданства. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Выбор в сторону Италии был выбран не по большой любви, а из-за денег, к сожалению. Печально, что мы вкладывали народные усилия, чтобы человек променял свою родину на деньги", – заявил парламентарий.

Милонов добавил, что ему не хотелось бы повторения подобных ситуаций.

Российская фигуристка-одиночница Мария Талалайкина, которая родилась в 2002 году, ранее объявила о намерении выступать за Италию. В минувшем году спортсменка заняла девятое место на чемпионате России.

В воскресенье, 26 декабря, был объявлен состав сборной России на предстоящем чемпионате Европы в Таллине. В женском одиночном катании выступят триумфаторы национального первенства Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.