Фигуристки Валиева, Трусова и Щербакова выступят на чемпионате Европы

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление сделали в Федерации фигурного катания на коньках России.

Валиева стала чемпионкой России на минувшем в нынешние выходные национальном чемпионате. Трусова и Щербакова заняли второе и третье место соответственно.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января.