Губерниев оценил победу фигуристки Валиевой на чемпионате России

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Фигуристка Камила Валиева близка к совершенству в женском одиночном катании, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Валиева претендовала на золото, она и победила. Отличная конкуренция, мне нравится. В свое время считали, что прыжок Боба Бимона на 8,90 – предел, но предела совершенству нет. Человеческие возможности в этом веке будут развиваться по мере тренерской мысли, а также состояния здоровья спортсменов", – приводит его слова "Матч ТВ".

Валиева стала чемпионкой России в женском одиночном катании. На чемпионате России в Санкт-Петербурге она набрала 283,48 балла. В короткой программе фигуристка получила 90,38 балла, в произвольной – 193,10.

Результат Валиевой побил мировой рекорд в произвольной программе и по общей сумме.

Второе место заняла Александра Трусова с 248,65 балла (74,21 и 174,44), третьей стала Анна Щербакова с 239,56 балла (81,46 и 158,10).

Ранее Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Фигуристы набрали в короткой программе 83,74 балла, в произвольной – 160 баллов, а в сумме – 243,74 балла.