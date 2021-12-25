Коган объяснил причину пересчета баллов фигуристки Муравьевой на чемпионате России

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Ошибка ввода данных стала причиной изменения оценки Софьи Муравьевой за короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках РФ Александр Коган.
Он уточнил, что время принятия стартовой позы спортсменом – не более 30 секунд с момента выхода на старт. При нарушении данного правила рефери снижает 1 балл.
"У спортсменки Муравьевой рефери нажал на кнопку снижения, а этот съем не ввелся. Это называется ошибка ввода данных", – приводит слова Когана ТАСС.
По первоначальному решению жюри Муравьева заняла второе место, получив 81,87 балла. В ходе пересчета оценок судьи приняли решение о снятии балла со спортсменки в связи с задержкой старта выступления. После этого с третьей на вторую строчку зачета поднялась фигуристка Анна Щербакова.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 23 декабря в спорткомплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Произвольная программа в женском одиночном катании состоится 25 декабря.
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