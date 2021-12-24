Фигуристка Валиева заняла первое место в короткой программе на чемпионате России

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Фигуристка Камила Валиева возглавила зачет чемпионата России в женском одиночном катании по итогам короткой программы.
Жюри оценило выступление 15-летней спортсменки в 90,38 балла. Таким образом, Валиева побила мировой рекорд в этой дисциплине, установленный ей же на Гран-при России. Тогда она заработала 87,42 балла.
На второй строчке зачета расположилась Софья Муравьева (81,87), третье место заняла Анна Щербакова (81,46). Четвертую и пятую строчки заняли Александра Трусова (74,21) и Елизавета Туктамышева (71,28).
Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 23 декабря в спорткомплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Произвольная программа в женском одиночном катании состоится 25 декабря.
Ранее Марк Кондратюк завоевал золото чемпионата России по фигурному катанию в мужском одиночном разряде. За произвольную и короткую программы спортсмен в сумме получил 284,37 балла.
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