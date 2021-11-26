Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи

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Российская фигуристка Камила Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе в женском одиночном катании на этапе Гран-при в Сочи.

15-летняя спортсменка получила 87,42 балла. Ей удалось побить мировой рекорд, установленный Аленой Косторной (85,45 балла).

Валиева также побила рекорды в произвольной программе (180,89 балла) и по сумме баллов (265,08 балла).

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа серии Гран-при во французском Гренобле.

Спортсменка набрала 229,69 балла за короткую и произвольную программы и обеспечила себе место в финале серии.

