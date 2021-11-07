Российский фигурист Коляда завоевал серебро на этапе Гран-при в Италии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский фигурист Михаил Коляда завоевал серебряную медаль на этапе Гран-при в Турине. По результатам короткой и произвольной программ россиянин получил 273,55 балла.

Первое место занял японец Юма Кагияма. Он сумел набрать 278,02 балла.

Бронза досталась спортсмену из Италии Даниэлю Грасслю. На его счету 269 баллов.

Следующий этап Гран-при состоится в Токио. Соревнование пройдет в период с 12 по 14 ноября.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева побила мировые рекорды Алены Косторной и Александры Трусовой и победила на турнире "Челленджер" Finlandia Trophy. Спортсменка набрала 249,24 балла.