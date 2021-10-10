Россиянка Валиева побила мировые рекорды Трусовой и Косторной

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Российская фигуристка Камила Валиева побила мировые рекорды Алены Косторной и Александры Трусовой и победила на турнире "Челленджер" Finlandia Trophy.
Спортсменка набрала 249,24 балла.
Второе место заняла Елизавета Туктамышева, набрав 233,30 баллов. Третье место досталось Косторной с 218,83 баллами.
Прошедшие соревнования являются для Валиевой первыми на взрослом международном уровне.
Ранее фигуристка Анна Щербакова рассказала, как готовится к олимпийскому сезону. По ее словам, она много тренировалась даже во время отдыха.