Фигуристка Щербакова рассказала, как готовится к олимпийскому сезону

Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_

Трехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что во время своего отдыха много тренировалась, чтобы быть готовой к олимпийскому сезону. Об этом сообщает ТАСС.

"Стараюсь настраиваться, будет тяжело восстанавливаться. Я постараюсь все это максимально быстро преодолеть и войти в форму", – рассказала спортсменка.

Ранее, 29 июня, Щербакова сообщила, что получила травму что на сборах в Новогорске.

17-летняя фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе с 2013 года. Она является чемпионкой мира 2021 года, серебряным призером чемпионата Европы 2020 года, побеждала на многих других состязаниях.

Ранее сообщалось, что Щербакова показала лучший результат в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Она набрала 81,00 балла, исполнив двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

