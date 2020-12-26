Анна Щербакова стала трехкратной чемпионкой России по фигурному катанию

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Анна Щербакова завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. Спортсменка, лидировавшая после короткой программы, получила за произвольный прокат 183,79 балла, сообщает РИА Новости.
По сумме двух программ 16-летняя Щербакова набрала 264,10 балла. Таким образом, фигуристка стала трехкратной чемпионкой России.
Камила Валиева заняла второе место. Замкнула тройку призеров Александра Трусова.
Щербакова тренируется в группе Этери Тутберидзе с 2013 года. На ее счету, кроме серебряной награды чемпионата Европы, имеются победы на чемпионатах России в двух последних сезонах. Также в сезоне-2019/20 она выиграла этапы Гран-при в Китае и США, а в финале турнира заняла второе место.
Ранее стало известно, что чемпионат Европы по фигурному катанию, который должен был состояться в Хорватии в 2021 году, отменен по решению Международного союза конькобежцев. Решение было вызвано пандемией коронавируса.
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