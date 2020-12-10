Чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года отменен

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Чемпионат Европы по фигурному катанию, который должен был состояться в Хорватии в 2021 году, отменен по решению Международного союза конькобежцев. Об этом сообщили в пресс-службе ISA.

Уточняется, что решение было вызвано пандемией коронавируса.

Также из-за COVID-19 отменен финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21. Изначально он был запланирован на 10–13 декабря в Пекине, но из-за пандемии проведение турнира в Китае было исключено.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева не попала в предварительный список участников чемпионата России.