Фигуристка Косторная не выступит на этапе Кубка России в Москве из-за коронавируса

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не сможет выступить на пятом этапе Кубка России в Москве, поскольку сдала положительный тест на COVID-19, сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

"У нее положительный тест на коронавирус", – передает слова Когана РИА Новости.

В связи с этим 4 декабря фамилия фигуристки исчезла из заявки на этап Кубка.

Ранее сообщалось, что пятый этап Кубка России в Москве пропустит фигуристка Елизавета Туктамышева. У нее тоже была подтверждена коронавирусная инфекция.

Также положительный тест на коронавирусную инфекцию сдали фигуристы Дмитрий Алиев и Глеб Лутфуллин.