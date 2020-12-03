Фигурист Дмитрий Алиев сдал положительный тест на коронавирус

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев сдал положительный тест на коронавирус. Фигурист пропустит этап Кубка России в Москве, сообщил тренер спортсмена Евгений Рукавицын.

"У Димы положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить. Надеемся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске", – цитирует Рукавицына сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Отмечается, что спортсмен лечится дома.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной России по футболу и клуба "Аталанта" Алексей Миранчук сдал положительный тест на коронавирус. Игрок был изолирован по состоянию здоровья.