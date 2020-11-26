Сборная России по биатлону допущена для участия в первом этапе Кубка мира

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Сборная России по биатлону будет участвовать в первом этапе Кубка мира, несмотря на случаи заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.

"Со сборной России снят карантин, старт Кубка мира пропустят только Бабиков и Евгений Гараничев", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Антон Бабиков, а также врачи и массажист сборной заболели коронавирусом.

Ранее игрок футбольного клуба "Краснодар" Тонни Вильена получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Также COVID-19 подтвердился у врио главы Дагестана Сергея Меликова. Он находится на самоизоляции и соблюдает все рекомендации врачей. Меликов принял решение об удаленной работе.