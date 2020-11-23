Губернатор Камчатского края вылечился от COVID-19

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вылечился от коронавирусной инфекцией, сообщает News.ru.

Солодов получил положительный тест на COVID-19 12 дней назад и сразу же ушел на самоизоляцию. Политик работал в дистанционном формате.

Две недели он провел на карантине, а несколько дней назад получил результаты очередного теста на коронавирус. Они оказались отрицательными.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в 25 регионах страны. При этом, по ее словам, в двух субъектах началось замедление, а в трех – снижение показателей.

Медицинский директор сервиса "Сбер Здоровье" Владислав Мохамед Али рассказал, что выход на плато по COVID-19 ожидается к середине зимы. По его словам, сейчас ситуацию осложняет холодное время года и сезонный рост заболеваемости пневмонией. Эксперт выразил мнение, что в данной ситуации нужно останавливать плановые мероприятия, в том числе диспансеризацию.

