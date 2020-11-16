Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в 25 регионах страны. При этом, по ее словам, в двух субъектах началось замедление, а в трех – снижение показателей.

Она также обратила внимание на то, что в 55 регионах замечена стабилизация ситуации с COVID-19, в то время как две недели назад такая тенденция наблюдалась лишь в 31 регионе.

Попова уточнила, что среди субъектов с высокими показателями распространения заболевания – Республика Алтай, Карелия, Мурманская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

"В субъектах, где установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, летальность составляет 1,2%, а в субъектах, где таковые мероприятия не введены, эта цифра увеличивается до двух раз", – приводит РИА Новости ее слова.

Кроме того, Попова напомнила о важности соблюдения мер профилактики распространения инфекции. В частности, наиболее значимым влиянием на течение эпидемического процесса она назвала контроль за соблюдением масочного режима.

В России за последние сутки зафиксировано 22 778 случаев коронавируса. Бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 640 случаях (24,8%).

Всего по стране зарегистрировано 1 948 603 подтверждения коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 303 летальных случая, всего по стране умерли 33 489 человек.

Дмитрий Песков ранее заявил, что в стране нет и не будет комплексного плана усиления ограничений из-за пандемии коронавируса.

Он также говорил, что на данном этапе ситуации с COVID-19 не рассматривается возможность введения локдауна. Песков подчеркивал, что уже действующие ограничения позволяют снизить распространение вируса, но при этом "не душить" экономику.