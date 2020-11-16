Песков рассказал об отсутствии комплексного плана ограничений из-за COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дмитрий Песков заявил, что в стране нет и не будет комплексного плана усиления ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Потребность в ужесточении мер ограничений и изоляции варьируется от региона к региону, поэтому сейчас какого-то комплексного плана нет, сейчас работа идет конкретно по регионам", – объяснил представитель Кремля.

По словам Пескова, ситуацию контролирует Оперативный штаб, организованный при правительстве РФ.

Ранее представитель Кремля заявил, что на данном этапе ситуации с коронавирусом не рассматривается возможность введения локдауна. Песков подчеркнул, что уже действующие ограничения позволяют снизить распространение COVID-19, но при этом "не душить" экономику.

