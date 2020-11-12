Оперштаб прокомментировал ограничения, введенные в столице из-за коронавируса

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом прокомментировали введение в Москве новых ограничений.
Весенний опыт ряда стран показал, что работающие ночью увеселительные заведения часто становятся причиной распространения коронавируса. На дискотеках сложно соблюдать дистанцию и масочный режим, поэтому заведения общественного питания и ночные клубы не будут работать с 23:00 до 6:00.
За первые 10 дней работы сервиса более 1 700 человек предупредили о возможном контакте с заболевшим и направили на тестирование.
Блокировка позволит снизить число немотивированных передвижений молодых людей. В сочетании с дистанционным образованием эта мера поможет уменьшить потенциальную нагрузку на врачей и медицинские организации.
В случае если студенту требуется помощь по медицинским показателям, то в день записи к врачу транспортную карту заблокируют. Для всех остальных нужд рекомендуется пользоваться ближайшими организациями и магазинами.
Средние результаты ЕГЭ по столице оказались на уровне прошлых лет. Свыше 38% выпускников набрали 220 баллов и более по трем предметам.
Кроме того, в ходе прошедшей аттестации на экзаменах школьники получили почти 2 тысячи стобалльных результатов.
Дошкольные отделения продолжают работать в обычном режиме, но с учетом эпидемиологических требований.
Непосредственно в дошкольных группах ежедневно проводят уборку с дезинфекцией. В помещениях установлены бактерицидные лампы закрытого типа, безвредные для детей, и дозаторы с антисептиками.
В Москве из-за нестабильной ситуации с COVID-19 усилили ограничения
Ранее Сергей Собянин выразил надежду на то, что городу не потребуются новые ограничения из-за коронавируса. Градоначальник при этом подчеркнул, что количество больных COVID-19 уже сравнялось с весенними показателями.
В Москве с 13 ноября в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах, караоке-, боулинг-клубах и в других развлекательных заведениях будет запрещено обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00. При этом торговля навынос и курьерская доставка готовых блюд будет осуществляться без ограничений.
ЗАГСы города ограничили до пяти человек число гостей на регистрациях брака.
Также из-за пандемии не будут проводиться новогодние и рождественские мероприятия.
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