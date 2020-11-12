Собянин рассказал, что московских школьников могут оставить на дистанционном обучении

13:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Режим дистанционного обучения для столичных школьников 6–11-х классов может быть продлен. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"На следующей неделе примем решение – продлевать или не продлевать дистанционное обучение школьников, исходя из эпидситуации. Но, скорее всего, с большой вероятностью можно сказать, что система будет продлена", – отметил градоначальник.
Он также подчеркнул, что после введения дистанционного режима социальные карты учащихся данной категории будут заблокированы.
"После того как учебные заведения прекратят свою работу, будут заблокированы и транспортные социальные карты", – добавил Собянин.
Ранее мэр выразил надежду, что в Москве не придется вводить новые ограничения из-за коронавируса.
При этом, по его словам, в столице ожидается рост числа заболевших коронавирусом. Количество госпитализаций в городе выросло до более 1,5 тысячи человек в сутки, и загрузка коечного фонда еще на четверть может быть критичной.
За последние сутки в Москве госпитализированы 1 426 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находится 371 человек.
Московские власти ожидают рост числа заболевших COVID-19 в ближайшее время
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