Время работы магазинов в Москве ограничивать не будут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Москвы не планируют ограничивать время работы продовольственных магазинов из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексея Немерюка.

"Продовольственные круглосуточные или ночные магазины в Москве продолжают работать после 23:00. Ограничивать время их работы не планируется", – сказал Немерюк.

С 13 ноября в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах, караоке-, боулинг-клубах и в других развлекательных заведениях будет запрещено обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00. При этом торговля навынос и курьерская доставка готовых блюд будет осуществляться без ограничений.

Эти и другие ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом будут действовать в столице до 15 января 2021 года. Такое решение озвучил Сергей Собянин. Мэр назвал новые ограничения необходимым минимумом.

