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Общество

12:03

Новый рекорд по числу смертей от COVID-19 зафиксирован в России

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В России за последние сутки подтверждены 439 смертей пациентов с COVID-19, за все время умерли 32 032 человека. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 439 летальных случаев... За весь период по России умерло 32 032 человека", – говорится в сообщении.

В Москве за последние 24 часа госпитализированы 1 426 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находится 371 человек.

В России за последние сутки подтвердили 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Всего в стране зафиксировано 1 858 568 случаев (+1,2%) коронавируса.

За прошедшие сутки в столице скончался 71 пациент с положительным результатом теста на COVID-19. У них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Ранее стало известно, что глав российских регионов обязали создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому. Также им поручено взять на личный контроль вопрос обеспечения медицинских организаций лекарствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики коронавирусной инфекции.

В Центре имени Гамалеи рассказали, как будет проходить вакцинация от коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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