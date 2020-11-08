Эксперт назвал условие завершения эпидемии коронавируса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал в эфире телеканала "Россия 1", когда в РФ завершится эпидемия COVID-19.

По словам эксперта, заболевание уйдет только после того, как в стране сформируется коллективный иммунитет.

"Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдем через ноль, в ближайшее время не представляется возможным", – отметил Горелов.

Специалист прогнозирует: показатели по количеству числа заразившихся коронавирусной инфекцией могут снизиться весной.

За последние сутки в России подтвердили 20 498 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу. Без клинических проявлений болезни выявили 5 331 (25,9%) случай.