Врач предупредил об опасности антибиотиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что некоторые виды антибиотиков могут привести к глухоте. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"Существует ряд антибиотиков – правда довольно старых, – но по сей день сохранивших свою активность, применение которых вызывает откровенную глухоту. Это препарат из группы аминогликозидов "Гентамицин" и еще ряд препаратов. Они являются ототоксичными (лишают слуха. — Прим. ред.), как выстрел над ухом", – сказал врач.
Он добавил, что мочегонные и противогрибковые лекарства также могут привести к глухоте. По его словам, эти препараты воздействуют на слуховой нерв. Мясников уточнил, что прием таких препаратов происходит только строго по назначению врача.
Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранению РФ Лейла Намазова-Баранова рассказала, что употребление антибиотиков может негативно сказаться на здоровье детей в будущем. По ее словам, их прием может повлечь за собой формирование избыточной массы тела.
Глава департамента Минздрава России по организации экстренной помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова, в свою очередь, рассказала о том, что в ведомстве обеспокоены стремлением граждан употреблять антибиотики при коронавирусе. По словам Куликовой, спрос на препараты значительно вырос, несмотря на то, что действие антибиотиков не распространяется на COVID-19.
В аптеках Москвы зафиксирован резкий спрос на антибиотики и градусники
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