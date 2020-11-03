В Минздраве обеспокоены использованием россиянами антибиотиков при корнавирусе

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Глава департамента Минздрава России по организации экстренной помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова рассказала о том, что в ведомстве обеспокоены стремлением граждан употреблять антибиотики при коронавирусе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Куликовой, спрос на препараты значительно вырос, несмотря на то что действие антибиотиков не распространяется на COVID-19.

Завкафедрой пульмонологии Семеновского университета Сергей Авдеев отмечал, что антибактериальная терапия не дает эффекта в процессе лечения коронавируса, однако врачи зачастую назначают пациентам именно антибиотики.

Ранее стало известно, что правительство упростило систему маркировки лекарств. Соответствующий указ подписал Михаил Мишустин. Упрощенный режим будет действовать до полной готовности всех участников отрасли.