Собянин продлил эксперимент с выплатами больным муковисцидозом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперимент по предоставлению жителям Москвы с диагнозом "муковисцидоз" компенсационных выплат продлили до конца декабря 2021 года. Постановление о продлении программы по предоставлению выплат для покупки необходимых лекарств подписал Сергей Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что средства для самостоятельного приобретения препаратов граждане с редким генетическим заболеванием начали получать в январе 2020 года.

"Для многих пациентов такой способ обеспечения лекарствами является более удобным по сравнению с получением препаратов в аптечных пунктах поликлиник", – рассказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что около четверти всех столичных пациентов с муковисцидозом воспользовались правом на денежную выплату. Также в мэрии добавили, что на покупку препаратов было выделено около 67 миллионов рублей.

Принять участие в программе могут все пациенты с диагнозом "муковисцидоз", за исключением лиц, которых суд признал недееспособными.

Ранее правительство выделило регионам более 5 миллиардов рублей на лекарства для больных COVID-19. Бесплатными лекарствами обеспечат больных, которые лечатся амбулаторно.

