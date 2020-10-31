Кабмин выделит более 8,6 млрд руб на стимулирующие выплаты медикам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правительство РФ выделит более 8,6 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 8 693 903,7 тысячи рублей на предоставление иных межбюджетных трансферов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации...", – указано в документе.
Правительство Российской Федерации уже направило свыше 142 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом ранее заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что для противодействия COVID-19 потребовалось переформатировать систему здравоохранения.
Спустя два дня глава кабмина вручил медикам государственные награды. Их удостоились 27 специалистов.
На стимулирующие выплаты медикам выделили более 11,2 млрд рублей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: