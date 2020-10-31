Кабмин выделит более 8,6 млрд руб на стимулирующие выплаты медикам

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Правительство РФ выделит более 8,6 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 8 693 903,7 тысячи рублей на предоставление иных межбюджетных трансферов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации...", – указано в документе.

Правительство Российской Федерации уже направило свыше 142 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом ранее заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что для противодействия COVID-19 потребовалось переформатировать систему здравоохранения.

Спустя два дня глава кабмина вручил медикам государственные награды. Их удостоились 27 специалистов.

