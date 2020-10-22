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Премьер-министр Михаил Мишустин вручил медикам государственные награды, сообщает РИА Новости.

Всего были награждены 27 медиков. В частности, награду получил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии Лео Бокерия. Его удостоили ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени.

Кроме того, такой же орден второй степени получил гендиректор группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер. В свою очередь, директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Армаис Камалов был удостоен Ордена Александра Невского.

Несколько медиков, среди которых врач-пульмонолог Университетской больницы № 4 Первого МГМУ имени Сеченова Сергей Авдеев, главврач Центральной клинической больницы с поликлиникой управделами президента Николай Витько, а также ректор Первого СПбГМУ имени Павлова Сергей Багненко, получили Орден Пирогова.

В свою очередь, фельдшер выездной бригады Научно-практического центра экстренной медопомощи Сергей Буланов, водитель скорой помощи Домодедовской подстанции Олег Дубов были удостоены медали Луки Крымского.

Ее также получили акушерка родильного отделения Балашихинского родильного дома Олеся Карасенко, а также медсестры Екатерина Миронова и Екатерина Саввинова.

В свою очередь почетные звания "Заслуженный врач РФ" были присвоены главврачу Балашихинской областной больницы Михаилу Антипову, завотделом пульмонологии Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Гульсаре Баймакановой, а также заведующему выездной реанимационной гематологической бригадой ГКБ № 52 Андрею Буланову.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в настоящий момент готовятся документы для перехода на новую систему начисления допвыплат медработникам. Он отметил, что в правительство поступила просьба медиков о пересмотре формата стимулирующих выплат.

Ранее порядок доплат медицинским работникам предложил продлить на октябрь президент РФ Владимир Путин. Впоследствии, по словам главы государства, формат работы планируется выстроить так, как было ранее обсуждено с врачебным сообществом.