Новую систему начисления выплат медикам планируют ввести в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты готовят документы для перехода на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам в зависимости от отработанного времени, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.
"Готовятся документы, да", – сказал он, отвечая на вопрос о переходе с ноября на новую систему начисления выплат для медработников.
Министр отметил, что в правительство поступило обращение от медиков, в котором предлагается пересмотреть формат стимулирующих выплат. По его словам, врачи считают, что есть новые подходы, которые соблюдают справедливое распределение в зависимости от отработанного времени.
Ранее стало известно, что российское правительство выделило 6,5 миллиарда рублей медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Средства предназначены медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку в связи с работой с пациентами, у которых подтвержден COVID-19.
Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с COVID-19, будет рассчитываться в двойном объеме. Он уточнил, что один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня.
За последние сутки в России зарегистрирован 14 231 новый случай коронавирусной инфекции в 84 регионах. На Москву пришлось 4 573 новых случая коронавируса, на Санкт-Петербург – 602, на Московскую область – 429.
Всего на территории РФ зарегистрировано 1 340 409 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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