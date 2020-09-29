Путин предложил продлить на октябрь порядок доплат медикам за работу с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин предложил продлить на октябрь 2020 года действующий порядок доплат медикам, которые работают с больными коронавирусом, передает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что 1 октября истекает срок ранее установленных доплат. В связи с этим Путин предложил продлить порядок выплат до конца месяца, а после выстроить работу так, как было согласовано с представителями врачебного сообщества.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова считает, что нужно установить доплаты данным специалистам до начала 2021 за фактически отработанные смены.

"Если люди считают, что вариант, который предлагает правительство, более социально справедливый, то я ничего не имею против", – отметил президент.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ опровергли информацию о том, что в порядке выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, есть нарушения.

Там уточнили, что в министерстве работают и с обращениями от медицинских работников, которые они направляют через специальную форму на Едином портале госуслуг. Специалисты проводят проверки и при необходимости начисляют дополнительные выплаты.