В Минздраве опровергли информацию о нарушениях в выплатах медикам

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи/ТАСС

В министерстве здравоохранения РФ опровергли информацию о том, в порядке выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, есть нарушения.

"Наличие дополнительных выплат медикам и водителям скорой помощи, работающим с больными COVID-19, постоянно контролируется Минздравом. Необходимые средства своевременно выделяются из федерального бюджета и доводятся до субъектов РФ. Все выплаты проводятся в норном объеме", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также уточнили, что в министерстве работают и с обращениями от медицинских работников, которые они направляют через специальную форму на Едином портале госуслуг. Специалисты проводят проверки и при необходимости начисляют дополнительные выплаты.

Ранее Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Из резервного фонда правительство на поддержку медицинских работников ранее выделило почти 22 миллиарда рублей. Еще свыше 321 миллиона рублей было выделено на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства.