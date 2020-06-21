Собянин отметил профессионализм медиков в период пандемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается 21 июня. Он отметил их профессиональную и самоотверженную работу в период пандемии коронавируса.

"Главное – не только в оборудовании, не только в стенах. Главное – в золотых руках наших врачей, медсестер, их душе, отношении к делу, профессионализме. Я с большим удовольствием поздравляю и благодарю за их самоотверженную работу", – сказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".

Градоначальник пожелал медицинским работникам счастья, здоровья и доброго настроения. Он добавил, что в Москве ситуация по коронавирусу в последнее время значительно улучшилась. Мэр выразил надежду, что пандемию удастся окончательно победить и все навалившиеся на страну из-за нее проблемы.

Ранее Владимир Путин заявил, что все доплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, сохранят в июле и августе. Президент добавил, что дополнительные выплаты будут учитываться для расчета отпускных, регионы получат средства на это. Эти средства освободят от налога на доходы физических лиц: положенные деньги работники должны получать в полном объеме, сказал Путин.

В ближайшее время он также планирует отметить медиков госнаградами. По словам главы государства, им удалось свести до минимума потери от пандемии в России.

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника. В этот день врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и других медработников поздравляют во всех уголках страны.

