Доплаты для борющихся с коронавирусом медиков сохранят в июле и августе

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Все доплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, сохранят в июле и августе, заявил Владимир Путин.

Президент добавил, что дополнительные выплаты будут учитываться для расчета отпускных, регионы получат средства на это, передает ТАСС. Эти средства освободят от налога на доходы физических лиц: положенные деньги работники должны получать в полном объеме, сказал он.

В ближайшее время Путин также планирует отметить медиков госнаградами. По словам главы государства, им удалось свести до минимума потери от пандемии в России.

"Всех медицинских работников страны с наступающим профессиональными праздником. Хотел бы пожелать вам счастья, здоровья и, конечно, поблагодарить за самоотверженный труд", – подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что эпидемия в стране отступает, но борьба с ней продолжается. Он выразил надежду на то, что вакцина от коронавируса появится в скором времени.

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ее выпуск в России может начаться осенью. Он отметил, что с помощью созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более четырех тысяч образцов плазмы крови.

За последние сутки в РФ зарегистрировано 7 889 случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число случаев в стране достигло 576 952, что на 1,4% больше, чем днем ранее.