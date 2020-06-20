В России подтверждено 7 889 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России зарегистрировано 7 889 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки в 85 регионах, сообщает Оперативный штаб.
В 2 579 клинических проявлений не было. Таким образом, общее число случаев в стране достигло 576 952, что на 1,4% больше, чем днем ранее. К субъектам с наименьшими темпами прироста за сутки отнесли Москву – 0,5%, Северную Осетию – 0,8%, Татарстан – 0,9%, Ингушетию и Еврейскую АО – по 1%.
На Москву приходится 1 057 свежих случаев, на Подмосковье – 591, на ХМАО – 280, на Санкт-Петербург – 232. В Нижегородской области подтверждено 228 случаев, в Свердловской – 224, в Воронежской – 202, в Иркутской – 193, в Челябинской – 176.
В Красноярском крае отмечено 152 случая, в Ростовской области – 145, в Республике Тыва – 140, в ЯНАО – 132, в Архангельской области – 121, в Саратовской – 118, в Ульяновской – 111, в Новосибирской – 109, в Волгоградской – 105.
За последние сутки зафиксирован 161 летальный случай, из них 34 в Москве и 23 в Московской области. За весь период по стране скончались 8 002 человека.
Выписано по выздоровлению за сутки 10 186 пациентов, в том числе 2 115 в столице и 1 148 в Подмосковье. Общее количество выписанных в России – 334 592.
Роспотребнадзор сообщает, что около 310 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение. Всего проведено более 16,6 миллиона тестов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в стране достаточно рисков для второй волны коронавируса осенью. Она подчеркнула, что власти готовятся к такому сценарию.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что повторного всплеска в РФ может не быть. По ее мнению, такой сценарий возможен при соблюдении всех мер санитарной безопасности.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса. По его словам, 18 июня в ВОЗ поступили данные более чем о 150 тысячах новых случаев заболевания, что является самым высоким суточным показателем с начала пандемии. В отчете говорится, что половина новых случаев зафиксирована в Северной и Южной Америке, а также в Южной Азии и на Ближнем Востоке.
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