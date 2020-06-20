Еще 2 115 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 2 115 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, общее количество вылечившихся в столице достигло 134 549 человек.

Всего в РФ зарегистрировали 569 063 случая коронавируса в 85 регионах, вылечились 324 406 человек, скончался 7 841. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 8,3 миллиона случаев заражения, более 450 тысяч человек скончалось.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в стране достаточно рисков для второй волны коронавируса осенью. Она подчеркнула, что власти готовятся к такому сценарию.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что повторного всплеска в РФ может не быть. По ее мнению, такой сценарий возможен при соблюдении всех мер санитарной безопасности.

Депутат Мосгордумы Лариса Картавцева считает, что Москва готова ко второй волне COVID-19. Она объяснила, что столичные медики получили большой опыт противодействия коронавирусу.