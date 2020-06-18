Голикова допустила, что второй волны COVID-19 может не быть

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что второй волны коронавируса в России может и не быть, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что такой сценарий развития событий возможен при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Голикова заявила, что коронавирус будет циркулировать, подобно другим инфекциям.

"Я не думаю, что, если мы будем соблюдать все меры безопасности, нам стоит ждать второй волны", – отметила Голикова.

О вероятности отсутствия второй волны COVID-19 сообщал и итальянский вирусолог Массимо Клементи. Он обращал внимание на тенденцию коронавируса к ослаблению. В связи с этим, по словам Клементи, не исключено, что COVID-19 впоследствии ослабнет настолько, что будет вызывать у человека лишь "банальные респираторные заболевания".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в России достаточно рисков для второй волны коронавируса осенью. Она подчеркнула, что власти готовятся к такому сценарию.

Депутат Мосгордумы Лариса Картавцева заявляла, что Москва готова ко второй волне COVID-19. Она отметила, что столичные медики получили большой опыт противодействия коронавирусу. По словам Картавцевой, врачи уже на первых этапах распознают симптомы COVID-19, а также имеют выработанные схемы лечения.