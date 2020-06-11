Вирусолог выразил надежду, что второй волны коронавируса в мире не будет

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Итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи выразил надежду на то, что вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19 в мире не произойдет.

По мнению специалиста, вирус показывает тенденцию ослабления. Он предположил, что в скором времени COVID-19 настолько ослабнет, что "как и другие коронавирусы будет вызывать у человека лишь банальные респираторные заболевания".

"Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии", – поделился профессор в интервью РИА Новости.

Он отметил, что вместе с этим увеличилось число заболевших, которые могут проходить лечения на дому.

Изменение клинической картины развития пандемии было изучено частным итальянским госпиталем San Raffaele. Так, в исследовании ученые сравнили группу пациентов, поступивших в больницы с COVID-19 в первой половине мая, с такой же по численности группой госпитализированных во второй половине месяца.

"Выяснилось, что вирусная нагрузка в начальной стадии эпидемии была значительно, в десятки раз выше, чем в конце мая", – рассказал Клементи.

Результаты исследования смогли подтвердить версию о том, что коронавирус постепенно ослабевает.

"Пока мы не можем утверждать это с полной уверенностью, но скорее всего это именно так", – подчеркнул вирусолог.

Вывод итальянских ученых подтверждают и коллеги из ряда других стран. Клементи выразил уверенность, что такие данные вселяют оптимизм в вопросе дальнейшего развития пандемии.

"Постепенно вирус становится менее агрессивным, он приспосабливается и ослабевает", – подвел итог вирусолог.

Ранее вирусолог Георгий Викулов прокомментировал слухи о полной потере обоняния из-за коронавируса. Он отметил, что у большинства пациентов с COVID-19 эта функция восстанавливается в течение нескольких недель.