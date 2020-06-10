В России выявили 8 404 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России выявлено 8 404 случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 2 924 случая не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 1195 выявленных случаев, на Московскую область – 735, на Санкт-Петербург – 313.

В Нижегородской области выявили 304 новых пациента, в Свердловской области – 284, в Воронежской области – 242, в Ханты-Мансийском АО – 197, в Ростовской области – 192, в Иркутской области – 182, в Красноярском крае – 174, в Челябинской области – 135, в Смоленской и Архангельской областях – по 132.

В Пензенской области зафиксировали 126 новых случаев коронавируса, в Саратовской области – 117, в Волгоградской области – 116, в Самарской области – 113, в Новосибирской области – 106, в Тульской области – 103, в Ивановской области – 101, Дагестане – 98, Пермском крае – 93.

На Ульяновскую область пришелся 91 случай, на Брянскую область – 90, Орловскую область – 89, Ставропольский край – 85, Тверскую область – 83, Краснодарский край, Астраханскую область и Башкирию – по 81случаю, на Чувашию, Бурятию, Тыву и Омскую область – по 79 случаев, на Карачаево-Черкесию – 78, Кабардино-Балкарию – 77, Белгородскую область – 73.

В Хабаровском крае зарегистрировали 72 пациента, в Курской области – 71, Калужской области и Забайкальском крае – по 70, в Тамбовской области, Республике Коми и Республике Саха (Якутия) – по 67, Алтайском крае – 66, в Рязанской области и Мордовии – по 64, в Ярославской области – 63, в Липецкой области – 61, в Псковской, Кировской, Оренбургской областях – по 60.

На Владимирскую, Ленинградскую области и Татарстан пришлось по 55 случаев, на Ямало-Ненецкий АО – 54, Приморский край – 52, Кемеровскую и Томскую области – по 48, Калининградскую область – 46, Новгородскую область – 44, Адыгею – 43, Республику Марий Эл – 42, Камчатский край – 41, Ингушетию, Северную Осетию и Амурскую область – по 39.

В Сахалинской области зафиксировали 34 случая COVID-19, в Тюменской области – 32, в Мурманской области и Хакасии – по 26, в Костромской области и Удмуртии – по 24, Калмыкии – 23, Вологодской области – 22, Карелии – 20, Чечне и Курганской области – по 16, Республике Алтай – 14, Магаданской области и Крыму – по 11, Еврейской АО – 6 и Чукотском АО – 2.

Всего в России зарегистрировано 493 657 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 216 человек, за весь период – 6 358 человек. За сутки вылечились 10 386 пациентов, за все время – 252 783.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что надеется на сохранение тенденции по коронавирусу, которая сейчас сложилась в стране. Она подчеркнула, что это удастся сделать только при исполнении всех требований властей.

Владимир Путин обратил внимание, что выход из ограничительных мер должен быть осознанным и спокойным. Он считает, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется и улучшается. Однако президент подчеркнул, что сейчас нужно самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе.

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин подчеркнул, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить.

ВОЗ предупреждает об угрозе повторного всплеска, если вирус не купировать. Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге подчеркнул, что вторая волна может стать разрушительной.