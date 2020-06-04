Ситуация с коронавирусом в России улучшается – Путин

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Ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется и улучшается, заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. При этом президент призвал тщательно отслеживать обстановку.
"Нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию", – подчеркнул он.
Российский лидер отметил сложную динамику COVID-19 в Забайкалье и поручил оперативно помочь региону. Минобороны развернет там военный госпиталь для лечения больных с коронавирусом.
"Хотел бы обратить внимание на рост числа заболевших в Забайкальском крае, динамика там пока сложная, и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону, и прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения", – сказал Путин.
За последние сутки в России выявлен 8 831 случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. На Москву приходится 1 998 выявленных случаев.
Всего в России зарегистрировано 441 108 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 169 человек, за весь период – 5 384 человека. За сутки вылечились 8 666 пациентов, за все время – 204 623.
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