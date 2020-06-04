В России выявлен 8 831 новый случай COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России выявлен 8 831 случай коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 3 374 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. На Москву приходится 1 998 выявленных случаев, на Московскую область – 767, на Санкт-Петербург – 345.

В Нижегородской области выявили 319 случаев, в Свердловской области – 298, в Ростовской области – 184, в Смоленской области – 142, в Красноярском крае – 141, в Ханты-Мансийском АО – 140, в Иркутской области – 138, в Архангельской области – 133, в Дагестане – 122.

В Ивановской области зафиксировали 117 пациентов, в Челябинской области –113, в Псковской области – 112, в Тульской области – 110, в Волгоградской области – 109, в Башкирии – 107, в Воронежской области – 105, в Новосибирской области – 104, в Ульяновской области – 100.

На Брянскую область пришлось 96 случаев, на Саратовскую область и Республику Саха (Якутия) – по 94, на Астраханскую область – 93, на Калужскую область – 91, на Ставропольский край – 86, Орловскую область – 85, Пензенскую область – 84, Чувашию – 83, Краснодарский край – 80, Карачаево-Черкесию – 78,

Белгородскую область и Республику Тыва – по 76.

В Ярославской области и Кабардино-Балкарии зафиксировали по 74 новых пациента, в Курской, Рязанской и Тверской областях – по 73, в Алтайском крае – 69, в Тамбовской области – 67, в Кировской и Самарской областях – по 63, в Липецкой области – 62, в Хабаровском крае – 60.

На Омскую область пришлось 58 случаев, на Оренбургскую область и Приморский край – по 56, на Владимирскую область и Ямало-Ненецкий АО – по 55, на Новгородскую область – 53, Ленинградскую область и Удмуртию – по 52, Татарстан и Пермский край – по 51.

В Тюменской области зафиксировали 49 новых случаев коронавируса, в Северной Осетии – 47, Бурятии – 46, Республике Марий Эл, Мордовии и Забайкальском крае – по 39, в Камчатском крае – 35, Мурманской области и Адыгее – по 33, Томской области – 32, Ингушетии – 31.

На Республику Коми пришлось 29 пациентов, Хакасию – 25, Карелию – 24, Калининградскую область – 23, Кемеровскую и Амурскую области – по 22, Вологодскую область – 20, Калмыкию – 19, Костромскую область – 17, Алтай – 16, Чечню – 13.

В Магаданской области – 11 новых пациентов, в Крыму – 7, в Еврейской АО – 6, Курганской, Сахалинской областях и Чукотском АО – по 4, в Ненецком автономном округе и Севастополе – по 1.

Всего в России зарегистрировано 441 108 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 169 человек, за весь период – 5 384 человека. За сутки вылечились 8 666 пациентов, за все время – 204 623.

Владимир Путин сообщил, что, по мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России пройден. Глава государства поручил начать подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня. Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.

