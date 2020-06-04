Вирусолог прокомментировал слухи о полной потере обоняния из-за коронавируса

Фото: /портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что возвращение обоняния зависит от многих факторов, не только от коронавируса. И у большинства пациентов с COVID-19 эта функция восстанавливается в течение нескольких недель.
Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало информацию со ссылкой на американских медиков о том, что к переболевшим коронавирусом пациентам обоняние может не вернуться.
"Практически все пациенты, которые выздоравливают, к ним возвращается обоняние. Нужно также понимать, что возвращение обоняния и вкуса сопряжено с разными причинами. Так же и временное исчезновение или уменьшение обоняния и вкуса может быть вызвано не только коронавирусом. У большинства пациентов восстановление занимает от двух до восьми недель", – рассказал Викулов Москве 24.
За последние сутки еще 3 061 пациент с коронавирусом выздоровел в Москве. Общее количество победивших инфекцию жителей столицы достигло 94 715.
В то же время в России выявили 8 536 случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Всего в стране зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции.
Сергей Собянин сообщил, что масочный режим в городе будет действовать до появления массовой вакцины. Мэр выразил надежду, что ее первые большие партии удастся получить уже в октябре текущего года.
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