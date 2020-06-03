В России выявлено 8 536 новых случаев COVID-19

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За последние сутки в России выявлено 8 536 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. На Москву приходится 1 842 выявленных случая, на Московскую область – 736, на Санкт-Петербург – 380.

В Свердловской области выявили 357 случаев, в Нижегородской области – 347, в Архангельской области – 239, в Ростовской области – 178, в Воронежской и Смоленской областях – по 127, в Красноярском крае – 124, в Иркутской области – 120, в Дагестане – 113, Ханты-Мансийском АО – 111.

На Тульскую область пришлось 109 новых пациентов, на Челябинскую область – 108, Новосибирскую область – 102, Волгоградскую, Ульяновскую области и Республику Саха (Якутия) – по 98, Брянскую область – 97, Саратовскую область – 94, Башкирию – 92, Калужскую область и Чувашию – по 87, Пензенскую область – 83.

В Краснодарском и Алтайском краях зарегистрировали по 81 случаю, в Ставропольском крае – 80, Белгородской области – 77, Курской и Кировской областях – по 76, Рязанской области – 75, Кабардино-Балкарии – 74, в Ярославской области, Карачаево-Черкесии и Пермском крае – по 72, Орловской области – 71, Астраханской области – 67, Ивановской, Липецкой и Тамбовской областях – по 65.

На Хабаровский край пришлось 64 случая, на Новгородскую область – 63, Республику Тыва – 60, Владимирскую область – 56, Ленинградскую область и Татарстан – по 54, на Удмуртию, Оренбургскую область и Забайкальский край – по 53, на Приморский край – 52, Северную Осетию – 49, Тюменскую область – 47.

В Мурманской и Самарской областях зафиксировали по 46 новых пациентов, в Омской области – 45, в Псковской области – 44, в Карелии – 43, в Мордовии – 42, в Республике Марий Эл – 40, в Тверской области – 36, в Калининградской области – 35, в Республике Коми, Ингушетии и Камчатском крае – по 33, Хакасии – 32, Кемеровской области – 27.

На Томскую область пришлось 26 пациентов, на Бурятию – 24, Калмыкию – 23, Костромскую область – 21, Амурскую область – 20, Вологодскую область – 19, Адыгею и Чечню – по 14, Ямало-Ненецкий АО – 13, Магаданскую область – 12, Сахалинскую область – 10, Чукотский АО – 6, Алтай и Крым – по 5, на Курганскую область и Еврейскую АО – по 3 и Севастополь – 2.

Всего в России зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 178 человек, за весь период – 5 215 человек. За сутки вылечились 8 972 пациента, за все время – 195 957.

В РФ провели более 11,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. Только за последние сутки в стране протестировали 274 тысячи человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране находятся 303 тысячи человек.

Владимир Путин сообщил, что, по мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России пройден. Глава государства поручил начать подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня. Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.

