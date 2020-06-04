Москвича, который 2 месяца был в коме и пропустил пандемию, выписывают из больницы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель столицы, который пролежал в коме с середины марта по конец мая и ничего не знал про пандемию коронавируса, завтра выписывается из больницы и едет домой. Об этом Москве 24 рассказал его лечащий врач, нейрохирург центральной клинической больницы (ЦКБ) Андрей Реутов.

"Пациент до того, как попал к нам, слышал о том, что коронавирус существует. Тогда уже единичные случаи были зафиксированы в России, но понятное дело, что речи о пандемии даже близко не было. Для мужчины это была, мягко говоря, стрессовая ситуация, когда он увидел нас в средствах защиты – масках, перчатках и защитных костюмах – и узнал, что больница закрыта на карантин, что город пустой, а родственники, к сожалению, не могут его посещать. Вопросов у него было много", – сообщил Реутов.





Андрей Реутов нейрохирург центральной клинической больницы (ЦКБ) У пациента не было смартфона, про пустой город он услышал от меня. Мужчина подошел ко мне с просьбой поговорить, потому что человек выходит из палаты и видит пустое отделение, все сотрудники одеты необычно и даже пугающе.

Врачу пришлось объяснить пациенту, что пустить к нему в палату супругу сейчас невозможно и текущая ситуация обязывает соблюдать дистанцию и меры предосторожности, такие как ношение масок и перчаток.

Через несколько дней после пробуждения пациента ему стала звонить жена, врач организовывал видеосвязь, в том числе через свой смартфон. По словам Реутова, когда пациент в первый раз после выхода из комы общался с женой, они не разговаривали о коронавирусе и ситуации в стране. Важнее было пообщаться о состоянии здоровья, перспективах и просто услышать голоса друг друга по телефону.

После того как супруга оформила все документы и сдала анализ на коронавирус, чтобы находиться с мужем в больнице, мужчина постепенно стал больше узнавать, что произошло в стране и мире, пока он лежал в коме.





Андрей Реутов нейрохирург центральной клинической больницы (ЦКБ) Наши психологи, неврологи проводили беседы, аккуратно все ему рассказывали. Курс лечения у нас завершен, пациент подготовлен к выписке, и завтра мы отпустим его домой в защитной маске и перчатках. Сами знаете, что дома и стены помогают.

Андрей Реутов отметил, что для него был интересен сам факт того, что пациент после длительного нахождения в бессознательном состоянии сам пришел в кабинет врача и завел разговор о происходящем вокруг. "Первый разговор с ним для меня был самым запоминающимся. Все эти вопросы, которые задавались касаемо происходящего в мире, в стране, в том числе в нашей больнице, настолько интересные, когда ты слышишь их из уст пациента, который практически три месяца не то что в изоляции, а вообще в информационном вакууме провел", – отметил Реутов.





Андрей Реутов нейрохирург центральной клинической больницы (ЦКБ) За пациента боролся весь коллектив нейрореанимации – начиная с приемного отделения вплоть до диетолога, который дал рекомендации, как кормить пациента, чтобы он поскорее набрался сил и вернулся в строй. Это наша общая победа.

Мужчину выписывают с рекомендациями по домашней реабилитации, но, возможно, позже ему придется пройти полноценное комплексное восстановление в больнице. Его лечащий врач отметил, что пациент по-мужски настроен на борьбу, что поможет ему скорее вернуться к привычной жизни.

Москвич поступил в больницу 6 марта, где после успешной операции через шесть дней он впал в глубокую кому и был переведен в реанимацию. Позже у пациента была диагностирована двусторонняя пневмония, даже подозревали коронавирус, но результаты анализов оказались отрицательными. Спустя пять недель мужчина пришел в себя.

Наталья Чепрукова, Наталья Лоскутникова